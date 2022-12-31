Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції України.

За словами першого заступника голови Держекоінспекції Дмитра Заруби, з початку повномасштабного вторгнення РФ, до Єдиного реєстру збитків внесено 1042 факти подій, що сталися на території України внаслідок російської збройної агресії та спричинили шкоду довкіллю.

Зокрема, спеціалістами Держекоінспекції відібрано 854 проб ґрунтів та 1138 проб вод. У результаті заходів контролю розраховано шкоду навколишньому природному середовищу, таким чином загальна сума збитків, завданих атмосферному повітрю, земельним та водним ресурсам становить понад 1, 5 трлн гривень.

Своєю чергою, заступниця голови Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна зазначила, за 10 місяців російської агресії вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів, таких як ОБСЄ, ООН та ЮНЕП.

За її словами, спільно з міжнародними партнерами розробляються методики, які відповідають міжнародним принципам та підходам. В результаті це призведе до отримання відшкодування збитків у судових міжнародних інстанціях за шкоду довкіллю, внаслідок агресії РФ на території України.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що станом на листопад 2022 року росіяни завдали збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн гривень. Внаслідок дій окупантів вже постраждала третина лісового фонду.

За словами екологів, ця “шалена сума не відображає реальної картини”. Щодня трапляються лісові пожежі, а від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини.

“З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн. Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тонн на рік”, — пояснили у повідомленні.

Станом на листопад місяць через росіян постраждало 3 млн га лісів в Україні. Це число є майже третиною лісового фонду нашої держави. Деякі з них вже втрачено назавжди.