Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Глава МЗС Німеччини заявила, що їхня країна готова відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив міністр у Twitter.

Під час розмови з Анналеною Бербок порушили питання ще більшого постачання зброї Україні. Зокрема обговорювали шляхи через партнерство з третіми країнами.

“Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами”, — написав Дмитро Кулеба.

Вночі, 27 жовтня, російські окупанти завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури України. Росіяни пошкодили обладнання магістральної мережі енергосистеми в центральних областях.

Через влучання довелося сьогодні запровадити екстренні відключення електроенергії. Їх введуть у Києві та області, а також у Житомирському, Чернігівському та Черкаському регіонах. Українців закликали зменшити споживання світла сьогодні, зокрема це стосується комерційних споживачів.