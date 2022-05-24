Україна отримає від німецького державного банку KfW 150 млн євро для фінансування соціальних видатків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

24 травня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Директор KfW по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду з Кредитною установою для відбудови (KfW) про надання Україні бюджетної підтримки в обсязі 150 млн євро.

“Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я”, – зазначив Сергій Марченко.

У заяві йдеться про те, що кредит надається як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, що відповідно до умов Угоди кредит надається строком на 15 років.