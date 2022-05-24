Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
24 травня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Директор KfW по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду з Кредитною установою для відбудови (KfW) про надання Україні бюджетної підтримки в обсязі 150 млн євро.
“Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я”, – зазначив Сергій Марченко.
У заяві йдеться про те, що кредит надається як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Нагадаємо, що відповідно до умов Угоди кредит надається строком на 15 років.
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