17 травня Кабінет Міністрів схвалив постанову про залучення пільгового кредиту в розмірі до 150 млн євро від державного банку Уряду ФРН Кредитної установи для відбудови (KfW). Кредит надається строком на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на 5 років від дати укладання Угоди.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, сповіщає пресслужба Уряду.

Загальна фінансова підтримка міжнародних партнерів України з 24 лютого цього року склала вже понад $5 млрд.

“Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці кошти одразу будуть направлені на підтримку наших громадян та відбудову критичної інфраструктури”, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також відзначив, що за минулі тижні Уряд досяг домовленості щодо отримання кредиту від Уряду Японії у розмірі $100 млн та фінансової підтримки від Світового банку в розмірі $1,5 млрд.