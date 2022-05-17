Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, сповіщає пресслужба Уряду.
Загальна фінансова підтримка міжнародних партнерів України з 24 лютого цього року склала вже понад $5 млрд.
“Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці кошти одразу будуть направлені на підтримку наших громадян та відбудову критичної інфраструктури”, – зазначив Шмигаль.
Прем’єр-міністр також відзначив, що за минулі тижні Уряд досяг домовленості щодо отримання кредиту від Уряду Японії у розмірі $100 млн та фінансової підтримки від Світового банку в розмірі $1,5 млрд.
- Нагадаємо, якщо російсько-українська війна триватиме ще 3-4 місяці, то для підтримки економіки країни можуть знадобитися “болісні заходи”, зокрема підвищення податків.
- Водночас міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала союзників США посилити фінансову підтримку України. Вона заявила, що оголошених наразі коштів недостатньо для потреб країни, яка бореться з російським вторгненням.
- Сполучені Штати нададуть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів.
- Також Україна обговорила із США шляхи вирішення паливної кризи – відбулася офіційна зустріч міністра інфраструктури Олександра Кубракова з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками посольства США в Україні. Сторони обговорили шляхи вирішення паливної кризи, викликаної обстрілами Росією енергетичної та транспортної інфраструктури.
- Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє 500 тисяч євро на відновлення Бучі, проте планує зібрати ще більше.