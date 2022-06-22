Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Навчання, яке проводитиметься в Німеччині, може розпочатися вже наступного тижня, наголосила Ламбрехт, додавши, що як тільки ці інструктажі будуть завершені, постачання цієї системи озброєння може розпочатися.

Німеччина поставить Україні три такі системи, Велика Британія також надасть аналогічну кількість, а США — чотири системи залпового вогню (РСЗВ).

Довідка. РСЗВ Mars II (Mіttlere Artillerie Raketen System) – німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році.

Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS із незначними доопрацюваннями.

Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000 – 70 000 м, залежно від боєприпасів.

Система призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.