Німеччина подарувала Україні 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Крім того, партії вакцини були передані й іншим країнам.

Про це повідомляє німецький державний телерадіомовник Deutsche Welle.

Як зазначається, загалом Німеччина надіслала кільком країнам 7,6 млн доз вакцини AstraZeneca. Найбільше отримав В’єтнам – 2,6 млн доз.

Україна отримала 1,5 млн доз, Єгипет та Гана – по 1,2 млн доз, а Намібія – 0,2 млн доз. Ще 350 тисяч доз вакцини відправлять до Таїланду.

Крім того, Німеччина передасть 10 млн доз міжнародній програмі справедливого доступу до лікарських препаратів COVAX.

За даними Deutsche Welle, німецький уряд схвалив передачу третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників.

ДОВІДКА. AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, а в Індії – Covishield.

Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4-12 тижнів.