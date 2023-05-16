Про це йдеться у повідомленні Посольства Німеччини в Україні.
“Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення Сил безпеки України МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні 3 тижні”, – повідомили у відомстві.
Зазначимо, що 13 травня Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Новий пакет допомоги міститиме у собі: 30 танків Leopard 1, 15 зенітних самохідних установок Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні установки IRIS-T.
“Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки”, – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За його словами, всі хочуть якнайшвидшого закінчення жахливої і незаконної війни Росії проти українського народу. “На жаль, цього поки що не передбачається. Тому Німеччина надаватиме будь-яку посильну допомогу – стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив очільник Міноборони Німеччини.
Зазначається, що новий пакет удвічі збільшить німецьку допомогу зброєю Україні від початку повномасштабної війни.
- 14 травня президент Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц підписали спільну декларацію відносно підтримки України та тиску на РФ.
- Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.
- У межах нового пакета допомоги для України Франція передасть ракети великої дальності. За словами французького президента, вже найближчим часом Україна отримає десятки одиниць бронетехніки та легких танків, зокрема AMX-10RCs.