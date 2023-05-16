У межах нового пакета допомоги для України Франція передасть ракети великої дальності.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю TF1.

За словами французького президента, вже найближчим часом Україна отримає десятки одиниць бронетехніки та легких танків, зокрема AMX-10RCs.

Також, додав Макрон, Франція передасть Україні більшу кількість обладнання, зокрема й ракети великої дальності.

Макрон наголосив, що ці ракети дадуть змогу Україні ефективно контратакувати війська РФ.

Водночас питання щодо постачання Україні винищувачів то, за словами Макрона, це питання не обговорювалось під час візити президента України Володимира Зеленського.

Попри це відповідаючи на запитання про підготовку українських пілотів на французьких військових літаках, він наголосив: “Табу немає”.