Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
“Федеральний уряд підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з оновленнями списку летальної та нелетальної військової підтримки України з боку Німеччини, було поставлено ЗРК Patriot з ракетами, 16 вантажівок Zetros та 2 автомобілі охорони кордону.
Раніше Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи ППО Patriot. Зауважимо, що одна батарея містить від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.
- На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall почала постачати Україні автоматизовані системи розвідки. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу.
- Системи протиракетної оборони Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж спочатку планувалося, а група з 65 українських військових завершить навчання на цих системах на військовій базі США у Форт-Сіллі вже найближчими днями.