Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

“Федеральний уряд підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленнями списку летальної та нелетальної військової підтримки України з боку Німеччини, було поставлено ЗРК Patriot з ракетами, 16 вантажівок Zetros та 2 автомобілі охорони кордону.

Раніше Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи ППО Patriot. Зауважимо, що одна батарея містить від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.