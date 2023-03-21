Системи протиракетної оборони Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж спочатку планувалося, а група з 65 українських військових завершить навчання на цих системах на військовій базі США у Форт-Сіллі вже найближчими днями.

Про це повідомляє CNN.

За словами офіційних осіб у Форт-Сіллі, згодом ці військові переїдуть до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot – саме тих, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

Зокрема, за словами посадовців, американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українців тренувалися з 15 січня, змогли значно пришвидшити навчання завдяки наявності в українських військовослужбовців базових знань про системи протиповітряної оборони.

“Українські солдати вражають швидкістю в навчанні. Завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше зрозуміти концепції експлуатації та технічного обслуговування системи Patriot”, – сказав генерал Шейн Морган.

За даними CNN, військові США виділили на навчання 10 тижнів, але українці завершили його приблизно за вісім тижнів. За словами представника військової бази у Форт-Сіллі, розклад тренувань був насиченим, українці тренувалися щодня з 7:00 до 18:00 за місцевим часом.

Зазначається, що повідомлення про прискорення розгортання Patriot в Україні відбулося в той же день, коли було оголошено, що США пришвидшать постачання танків Abrams в Україну.

Нагадаємо, що сьогодні вранці координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США працюють над прискоренням доставлення танків в Україну.

“Ми працюємо над цим. Є деякі зміни, які можна внести до процесу, щоб прискорити його”, – сказав Кірбі.