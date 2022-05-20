У липні Україна отримає 15 самохідних зеніток Gepard від Німеччини.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на речника Міністерства оборони Німеччини.

Відомо, що наприкінці квітня Німеччина погодилася передати Україні самохідні зенітні установки. Однак на початку травня Берлін заявив, що передасть Києву лише 7 самохідних гаубиць. Як заявив представник дипломатичного відомства країни, зараз готуються до виправляння 15 самохідних зеніток Gepard. Київ отримає їх у середині липня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба минулого тижня прокоментував заяву Берліна, зауваживши, що тепер Німеччина рухається у правильному напрямі. Раніше відносини між Німеччиною та Україною були дещо напруженими.

Протягом останніх місяців уряд Німеччини зазнав певного тиску з боку українських політиків. Причиною стало небажання Берліна надати Україні військову техніку для допомоги Україні в протистоянні російській військовій агресії.