Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Так, у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що кожна країна надасть по три одиниці артилерійської зброї в доповнення до 12 гаубиць, котрі країни вже надіслали Україні.
“Самохідна гаубиця 2000 є однією з найсучасніших артилерійських знарядь у світі”, – додали в міністерстві.
Довідка. Panzerhaubitze 2000 – це німецька самохідна гармата-гаубиця, яка здатна робити 20 пострілів за 2 хв. А дальність її вогню – до 36 км.
Важливим є те, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України. Збройні сили України вже протистоять ворогу завдяки M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.
- Нагадаємо, в українському арсеналі артилерійського озброєння з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 із підготовленими українськими екіпажами.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю, “доки буде потрібно”. Він також висловив прихильність Німеччини до Литви та інших східних союзників.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні для боротьби потрібно важке озброєння та анонсував нову військову допомогу Києву від Альянсу.
- У завершальний тиждень європейського саміту два головні геополітичні блоки Заходу зосередилися на тому, щоб захистити світ від Росії та посилити тиск на Кремль.