Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Про це в Мадриді оголосили міністри оборони ФРН Крістіні Ламбрехт та Нідерландів Кайсе Оллонгрен.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що кожна країна надасть по три одиниці артилерійської зброї в доповнення до 12 гаубиць, котрі країни вже надіслали Україні.

“Самохідна гаубиця 2000 є однією з найсучасніших артилерійських знарядь у світі”, – додали в міністерстві.

Довідка. Panzerhaubitze 2000 – це німецька самохідна гармата-гаубиця, яка здатна робити 20 пострілів за 2 хв. А дальність її вогню – до 36 км.

Важливим є те, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України. Збройні сили України вже протистоять ворогу завдяки M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.