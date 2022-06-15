Про це він повідомив під час брифінгу.
За словами Столтенберга, уже цього вечора, 15 червня, міністри оборони країн-членів НАТО оголосять про надання Україні чергового пакета озброєння.
Зокрема йдеться про важке озброєння та далекобійну артилерію, наголосив генсек Північноатлантичного Альянсу.
Окрім цього, Єнс Столтенберг анонсував план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.
Також він заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну блок НАТО повинен ще більше посилити ступінь готовності та зміцнити своє озброєння вздовж східного кордону.
- Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що на третій зустрічі Контактної групи з оборони порушать питання постачання зброї для України на тлі невиправданої та неспровокованої збройної агресії Росії.
- Також міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що Україна отримає гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже найближчим часом.
- Раніше спікер Інтернаціонального легіону Дам’єн Магру розкритикував “почуття самозаспокоєння” серед військових партнерів України, заявивши, що країні необхідно набагато більше підтримки, щоб відбити напад РФ.