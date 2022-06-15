Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні для боротьби потрібно важке озброєння та анонсував нову військову допомогу Києву від Альянсу.

Про це він повідомив під час брифінгу.

За словами Столтенберга, уже цього вечора, 15 червня, міністри оборони країн-членів НАТО оголосять про надання Україні чергового пакета озброєння.

Зокрема йдеться про важке озброєння та далекобійну артилерію, наголосив генсек Північноатлантичного Альянсу.

Окрім цього, Єнс Столтенберг анонсував план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

Також він заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну блок НАТО повинен ще більше посилити ступінь готовності та зміцнити своє озброєння вздовж східного кордону.