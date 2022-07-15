Федеративна Республіка Німеччина цього року виділить додаткову фінансову допомогу для українців, які змушені були покинути свої домівки через широкомасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль заявив, що у 2022 році Німеччина виділить додатково 2,4 мільярда євро для покриття фінансових витрат на утримання вимушено переміщених українців.

Також він зазначив, що наразі близько 800 000 людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з яких молодше 14 років.

Натомість Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про те, що кількість безробітних зростає, оскільки вимушено переміщені українці реєструються у відомстві у пошуках роботи.

За словами міністра праці Німеччини, у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 000 українців, з яких 260 000 шукають роботу.

“Тепер необхідно надати їм роботу”, – зазначив Губертус Гайль.

Нагадаємо, що 13 липня, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що від початку широкомасштабного вторгнення російських військ, кордон з Україною перетнуло понад 9 мільйонів людей.