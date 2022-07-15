Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Міністр праці Німеччини Губертус Гайль заявив, що у 2022 році Німеччина виділить додатково 2,4 мільярда євро для покриття фінансових витрат на утримання вимушено переміщених українців.
Також він зазначив, що наразі близько 800 000 людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з яких молодше 14 років.
Натомість Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про те, що кількість безробітних зростає, оскільки вимушено переміщені українці реєструються у відомстві у пошуках роботи.
За словами міністра праці Німеччини, у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 000 українців, з яких 260 000 шукають роботу.
“Тепер необхідно надати їм роботу”, – зазначив Губертус Гайль.
Нагадаємо, що 13 липня, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що від початку широкомасштабного вторгнення російських військ, кордон з Україною перетнуло понад 9 мільйонів людей.
- Також раніше зазначалося, що після початку повномасштабної російсько-української війни, з 24 лютого 2022 року в Україні було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону.
- Окрім того, за оцінками Організації Об’єднаних Націй, в Україні найбільша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни.