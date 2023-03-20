До України прямують німецькі бойові машини піхоти Marder. На початку 2023 року українські захисники прибули до країни для навчання на машинах.

Про це повідомило CNN.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, транспортні засоби вже прямують до України. Глава оборонного відомства заявив про це кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

У січні Німеччина заявила, що передасть Збройним силам України 40 машин Marder. Того ж місяця було сказано, що українські солдати прибули до країни для навчання на машинах.

Marder призначені для переміщення солдатів по полю бою. Транспортний засіб використовували німецькі військові з початку 1970-х років, але БМП постійно модернізували. Німецькі військові поступово виводять їх з експлуатації, але сотні Marder все ще перебувають на озброєнні.