Про це повідомило CNN.
За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, транспортні засоби вже прямують до України. Глава оборонного відомства заявив про це кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС у Брюсселі.
У січні Німеччина заявила, що передасть Збройним силам України 40 машин Marder. Того ж місяця було сказано, що українські солдати прибули до країни для навчання на машинах.
Marder призначені для переміщення солдатів по полю бою. Транспортний засіб використовували німецькі військові з початку 1970-х років, але БМП постійно модернізували. Німецькі військові поступово виводять їх з експлуатації, але сотні Marder все ще перебувають на озброєнні.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.