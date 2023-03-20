Про це повідомило CNN.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, транспортні засоби вже прямують до України. Глава оборонного відомства заявив про це кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

У січні Німеччина заявила, що передасть Збройним силам України 40 машин Marder. Того ж місяця було сказано, що українські солдати прибули до країни для навчання на машинах.

Marder призначені для переміщення солдатів по полю бою. Транспортний засіб використовували німецькі військові з початку 1970-х років, але БМП постійно модернізували. Німецькі військові поступово виводять їх з експлуатації, але сотні Marder все ще перебувають на озброєнні.