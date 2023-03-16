Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.

Про це інформує The Guardian.

У заяві до нижньої палати парламенту канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Берлін разом зі своїми європейськими партнерами забезпечить отримання Україною зброї та обладнання, щоб вистояти та захиститися.

“Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами. На Європейській Раді ми приймемо рішення щодо подальших заходів разом з нашими партнерами з ЄС для досягнення ще кращого, безперервного постачання”, – сказав Шольц.

Зауважимо, що нещодавно в Німеччині група українських армійців завершила прискорений кількатижневий курс навчання на танках Leopard 2. Вже незабаром вони відправляться на фронт для боротьби з росіянами за допомогою сучасної системи озброєння.

Бундесвер розпочав тренування українських військовослужбовців на танку Leopard 2 у лютому.

Після проходження курсу солдати готові до бою на танках Leopard 2.

Бригадний генерал Бйорн Шульц, командувач навчаннями бронетанкових військ в Мюнстері, зазначив, що наприкінці курсу екіпажі відпрацьовували атаку та відступ на військовому полігоні Берґен у Нижній Саксонії. Програма включала навчання на техніці та тренажері, бойову підготовку в польових умовах та в так званій школі стрільби.

Українські воїни виявилися не тільки неймовірно вмотивованими, але й дуже здатними у вивченні як технології, так і принципів ведення бою, — додав Шульц. За його словами, було зроблено все можливе, щоб бійці пройшли якнайкращу підготовку. Було б корисно забезпечити більше підготовки, але, звісно, ​​умови війни цього не дозволяють”.

За словами генерала, німецькі інструктори усвідомлювали, що українським військовим, котрі беруть участь у навчаннях, доведеться зіштовхнутися найближчим часом з війною, “яка не може бути ще жорстокішою”.

25 січня федеральний уряд ФРН оголосив про мету “швидко зібрати два танкових батальйони з танками Leopard 2 для України”. Основними учасниками ініціативи є Польща, Норвегія, Канада та Іспанія. У лютому Варшава спорядила Україні перші чотири західні танки старшого типу Leopard 2А4. Німеччина постачить Україні 18 сучасних танків Leopard 2A6, а Португалія – ще три.

Експерти стверджують, що танки Leopard 2 “значно краще” впораються у зіткненні із російською бронетехнікою.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки Leopard 2A6 будуть доставлені в Україну до кінця березня.