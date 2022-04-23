Міська адміністрація американського міста Нью-Йорк ухвалила рішення щодо виділення 2 мільйони доларів з міського бюджету для допомоги громадянам України в цілому та вимушеним переселенцям зокрема.

Про це сповістив мер міста Ерік Адамс під час брифінгу, передає Укрінформ.

Як пояснив Адамс, підуть на юридичну підтримку, послуги перекладу, розв’язання соціальних питань громадян України. Також мер пообіцяв найближчим часом проанонсувати конкретні послуги, якими українці зможуть скористатися.