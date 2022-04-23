Про це сповістив мер міста Ерік Адамс під час брифінгу, передає Укрінформ.
Як пояснив Адамс, підуть на юридичну підтримку, послуги перекладу, розв’язання соціальних питань громадян України. Також мер пообіцяв найближчим часом проанонсувати конкретні послуги, якими українці зможуть скористатися.
“Нью-Йорк є домівкою для найбільшої української громади Америки, і ми солідарні з усіма постраждалими як тут, так і за кордоном. Ми місто іммігрантів, і готові з розпростертими обіймами надати будь-яку необхідну підтримку новоприбулим”, – наголосив Ерік Адамс.
- Нагадаємо, Представниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд розповіла про співпрацю з українськими військовими щодо озброєння та підтримки України проти російської агресії.
- Сполучені Штати нададуть Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів.