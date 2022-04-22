Представниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд розповіла про співпрацю з українськими військовими щодо озброєння та підтримки України проти російської агресії.

Про це вона повідомила у коментарі “Європейській Правді”.

Нуланд висловила своє захоплення хоробрістю українців у часи війни та заявила, що саме через це США надали Україні озброєння вже більше ніж на 4 мільярди доларів.

За її словами, в останньому пакеті допомоги вже є реактивні системи залпового вогню, а також артилерія.

“Ми використовуємо термін shopping list, тобто “список бажаних покупок”, який нам надали українські військові та президент Зеленський. На кожному етапі війни ми намагаємося підлаштувати те озброєння, що ми надсилаємо, до потреб Збройних сил України”, сказала представниця Держдепу.

Вона також додала, що успіх ЗСУ на полі бою свідчить про те, що США змогли надати Україні те, що було потрібно на різних стадіях війни. Наразі в України інші потреби. ЗСУ потребує далекобійної зброї, як-от гаубиці та більше протитанкової зброї й броньованої техніки.

“Системи РСЗВ ми вже постачаємо. І не лише ми почали це робити. Крім того, ми зараз працюємо з іншими союзниками по НАТО з метою, щоби Україна отримала більше реактивних систем”, — констатувала Вікторія.

Нуланд наголошує, що вже є кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, що дадуть змогу підняти у повітря більше літаків. Відтепер Україна має більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому.

“Тому це має такий вигляд: зі змінами на полі бою Україна повідомляє нас про свої потреби, а ми надаємо стільки з цього переліку, скільки ми можемо”, — зауважила представниця Держдепу.

ДОВІДКА. Вікторія Нуланд – одна з найвідоміших представниць Держдепартаменту США. У 2014 році, під час Революції гідності її не раз бачили на Майдані.