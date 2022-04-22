Про це вона повідомила у коментарі “Європейській Правді”.
Нуланд висловила своє захоплення хоробрістю українців у часи війни та заявила, що саме через це США надали Україні озброєння вже більше ніж на 4 мільярди доларів.
За її словами, в останньому пакеті допомоги вже є реактивні системи залпового вогню, а також артилерія.
“Ми використовуємо термін shopping list, тобто “список бажаних покупок”, який нам надали українські військові та президент Зеленський. На кожному етапі війни ми намагаємося підлаштувати те озброєння, що ми надсилаємо, до потреб Збройних сил України”, сказала представниця Держдепу.
Вона також додала, що успіх ЗСУ на полі бою свідчить про те, що США змогли надати Україні те, що було потрібно на різних стадіях війни. Наразі в України інші потреби. ЗСУ потребує далекобійної зброї, як-от гаубиці та більше протитанкової зброї й броньованої техніки.
“Системи РСЗВ ми вже постачаємо. І не лише ми почали це робити. Крім того, ми зараз працюємо з іншими союзниками по НАТО з метою, щоби Україна отримала більше реактивних систем”, — констатувала Вікторія.
Нуланд наголошує, що вже є кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, що дадуть змогу підняти у повітря більше літаків. Відтепер Україна має більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому.
“Тому це має такий вигляд: зі змінами на полі бою Україна повідомляє нас про свої потреби, а ми надаємо стільки з цього переліку, скільки ми можемо”, — зауважила представниця Держдепу.
ДОВІДКА. Вікторія Нуланд – одна з найвідоміших представниць Держдепартаменту США. У 2014 році, під час Революції гідності її не раз бачили на Майдані.
- Нагадаємо, що високопосадовці з адміністрації президента США Джо Байдена впевнені, що наступні чотири тижні стануть вирішальними для кінцевого результату війни Росії проти України.
- Також за словами високопосадовця з Міністерства оборони США, українські війська наразі мають більше танків, ніж військові РФ, що є важливим показником.
- Водночас Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у Європейському Союзі прийняли рішення про надання важкого озброєння Україні без оголошення поставок.
- За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, ВПС США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України. Новий пакет допомоги містить понад 121 систему безпілотників.
- Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.
- Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав країни Європейського Союзу розширити постачання зброї в Україну та скоротити використання російських енергоносіїв.