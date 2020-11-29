Нью-Йорк знову відкриє школи, хоча ситуація з COVID-19 не покращилася

Влада міста Нью-Йорк прийняла рішення відновити заняття в школах у звичайному режимі, хоча епідемія коронавірусу не почала відступати.

Про це повідомляє журнал Time.

У неділю, 29 листопада, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що очне навчання буде відновлено, а кількість днів відвідування занять за тиждень буде збільшено до 5.

За словами мера, деякі школи відкриють початкові і підготовчі класи з 7 грудня, іншим буде необхідний додатковий час для підготовки. Зокрема, школи для учнів з особливими потребами на всіх рівнях навчання, будуть відкриті з 10 грудня.

“Ми впевнені, що зможемо забезпечити безпеку шкіл”, — заявив Блазіо.

Примітно, що ця заява прозвучала менш ніж за два тижні після того, як Блазіо оголосив про закриття шкіл у зв’язку з ростом захворюваності на коронавірус.

Школи в Нью-Йорку почали приймати учнів, батьки яких погодилися на очне навчання, у вересні. Переважна більшість батьків вважали за краще, щоб їх діти навчалися дистанційно.

Під час роботи в школах був введений масочний режим і правила соціального дистанціювання. У класах могли перебувати лише 25-30 учнів. Крім того, уроки проводили лише 1-3 днів в тиждень.

На початку листопада Нью-Йорк під час тижневого масового тестування у 3% жителів було виявлено коронавірус, після чого 19 листопада школи вирішили закрити.

Тепер же Блазіо заявляє про те, що в школах кількість позитивних тестів на коронавірус відносно невелика, що дозволяє продовжити їх роботу навіть при 3% хворих в місті та більше.

Для студентів заняття також продовжаться, однак їх, як і викладачів, будуть регулярно тестувати на коронавірус. Раніше місто ставило за мету перевіряти 20% учнів і вчителів на місяць, тепер йдеться про щотижневе тестування.