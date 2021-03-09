Пакистанська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай співпрацюватиме з американською компанією Apple Inc з метою виробництва драматичних та документальних фільмів.

Про це інформує агентство Reuters. Також про це повідомили у пресслужбі Apple.

У компанії зазначили, що пакистанська активістка погодилася на “багаторічне партнерство”, яке “спиратиметься на її здатність надихати людей по всьому світу”.

У рамках цього співробітництва 23-річна Юсуфзай та її продюсерська компанія Extracurricular випускатимуть для стрімінгового сервісу Apple TV+ різноманітний контент – “драми, комедії, документальні фільми, анімацію та дитячі серіали”.

Відтак, Малала Юсуфзай долучилася до висхідного списку творців контенту для стрімінгового сервісу від Apple, серед яких: телеведуча Опра Вінфрі, кінорежисер й продюсер Стівен Спілберг, актори Вілл Сміт, Октавія Спенсер, Том Генкс, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Леонардо Ді Капріо та інші .

” Я вірю в силу історій об’єднувати сім’ї, створювати дружбу, будувати рухи та надихати дітей на мрію. І я не могла жадати кращого партнера, ніж Apple, щоб допомогти втілити ці історії в життя. Я вдячна за можливість підтримати жінок, молодь, письменників та митців у зображенні світу таким, яким вони його бачать”, – наголосила Юсуфзай, коментуючи співпрацю з компанією.

У коментарі Reuters правозахисниця висловила сподівання, що завдяки партнерству з Apple “більше юнаків і дівчат дивитимуться ці шоу та отримуватимуть натхнення”.

Світ вперше дізнався про школярку Малалу у 2009 році. Тоді вона у віці 12 років під псевдонімом Gul Mukai вела блог для BBC про своє життя у рідному місті, утримуваному талібами. Дівчина виступала за навчання дітей у Пакистані, зокрема дівчаток.

У жовтні 2012 року вона була важко поранена бойовиками-талібами за свою правозахисну діяльність (кулі потрапили в голову та шию). Дівчина проходила лікування у Великій Британії. Попри невеликі шанси, Юсуфзай вижила і відтоді стала символом боротьби за право на знання.

У 16 років вона опублікувала автобіографічну книгу “Я – Малала”, в якій розповіла про те, як таліби захопили її рідну долину Сват в Пакистані, встановлювали там свої порядки, забороняли дівчаткам здобувати освіту.

У 2014 році на той час 17-річна Юсуфзай стала наймолодшою в історії лауреаткою Нобелівської премії миру.

Вона запустила цифрове видання “Assembly” для дівчат та молодих жінок, доступне на Apple News. З моменту запуску у 2018 році там були опубліковані історії молодих жінок у понад 100 країнах світу більш ніж 20 мовами.

Крім того, Юсуфзай створила благодійний фонд Malala Fund, який бореться за право на освіту для дівчаток в усьому світі. У 2018 році Apple стала партнером фонду.

У червні минулого року Юсуфзай закінчила Оксфордський університет

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