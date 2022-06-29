За словами голови оборонного відомства Бьорна Арільда Грама, реактивну систему залпового вогню передадуть зі складів зберігання, тому техніка потребує модернізації. Загалом Норвегія має 12 таких установок. Також Україні передадуть п’ять тисяч гранат.

Зазначимо, що M270 може вести вогонь на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Гусеничну реактивну установку використовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів.

На початку червня британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявляв в Twitter про передавання ракетних систем M270 та боєприпасів M31A1 у великих масштабах. Рішення узгодили зі Сполученими Штатами Америки, які також надали Україні високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS. Зазначимо, що США є виробниками РСЗВ.

Президент країни-агресора Володимир Путін погрожував країнам через передавання M270, але Захід все одно вирішив допомогти українській стороні захиститися від російської агресії. 6 червня британське видання BBC звітувало, що, можливо, мовиться про три установки. Після заяви у Лондоні планувати вчити українських захисників користуватися технікою.