Шольц має намір домовитись з Канадою про заміну російської сировини

Про це повідомляє DW.
За словами канцлера, він має намір відкрити у Канаді нові галузі співпраці. Водночас Берлін та Оттава мають намір тісно взаємодіяти у створенні водневої енергетики. Олаф Шольц наголосив, що Німеччина пов’язана з Канадою такими дружніми відносинами, як можливо, жодною іншою країною поза Європейським Союзом.
Своєю чергою, міністр економіки ФРН, віце-канцлер Роберт Хабек, який супроводжує Шольца в Канаді, спростував повідомлення, що Німеччині не вдається знайти на світовому ринку необхідних об’ємів зрідженого газу, щоб замінити їм газові постачання з РФ. Проблемою для ФРН є відсутність необхідної інфраструктури для ЗПГ, зазначив Хабек. Тому на німецькому узбережжі будують термінали для прийому зрідженого газу, натомість сам газ уже закуплений достатньою кількістю, додав німецький міністр.
Водночас він визнав, що майбутня зима, попри заповнені газосховища, буде “дуже критичною”, вказавши на загрозу подальшого скорочення постачання газу з РФ на тлі конфлікту з “Газпромом” і повномасштабної війни РФ проти України, що триває. Тому, міністр закликав докласти зусиль, щоб зменшити споживання газу на 20%.
Разом із політиками до Канади прибула делегація бізнесменів високого рівня. На 23 серпня заплановано переговори з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час візиту планується підписати угоди про тісне співробітництво у виробництві та транспортуванні водню, постачання до Німеччини зрідженого природного газу, видобутку в Канаді мінералів та металів, зокрема нікелю, кобальту, літію та графіту, необхідних для виробництва акумуляторів та батарейок.
- Газова турбіна для російського газопроводу “Північний потік-1” готова до використання і, як і раніше, знаходиться в опечатаному стані в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур, водночас жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей із РФ не спостерігається.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччині потрібно бути готовою до нестабільного газопостачання з РФ. За його словами, Берлін очікує, що постачання газу з РФ “більше не виконуватиметься” так, як прописано у контракті.
- 22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу.
- Також повідомлялось, що німецьке місто Ганновер заборонило гарячу воду в громадських будівлях і запровадило заходи для зменшення опалення на тлі газової кризи.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що РФ намагатиметься втриматись на європейському ринку за будь-яку ціну, зокрема запустивши Північний потік-2.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.