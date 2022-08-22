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Шольц має намір домовитись з Канадою про заміну російської сировини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Канада "має такі ж багаті поклади корисних копалин, як і РФ — з тією різницею, що це надійна демократія". Під час триденного візиту до Канади Шольц має намір значно розширити співпрацю обох країн щодо розробки сировинних ресурсів.

Понеділок, 22 серпня 2022, 23:29
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Про це повідомляє DW.

За словами канцлера, він має намір відкрити у Канаді нові галузі співпраці. Водночас Берлін та Оттава мають намір тісно взаємодіяти у створенні водневої енергетики. Олаф Шольц наголосив, що Німеччина пов’язана з Канадою такими дружніми відносинами, як можливо, жодною іншою країною поза Європейським Союзом.

Своєю чергою, міністр економіки ФРН, віце-канцлер Роберт Хабек, який супроводжує Шольца в Канаді, спростував повідомлення, що Німеччині не вдається знайти на світовому ринку необхідних об’ємів зрідженого газу, щоб замінити їм газові постачання з РФ. Проблемою для ФРН є відсутність необхідної інфраструктури для ЗПГ, зазначив Хабек. Тому на німецькому узбережжі будують термінали для прийому зрідженого газу, натомість сам газ уже закуплений достатньою кількістю, додав німецький міністр.

Водночас він визнав, що майбутня зима, попри заповнені газосховища, буде “дуже критичною”, вказавши на загрозу подальшого скорочення постачання газу з РФ на тлі конфлікту з “Газпромом” і повномасштабної війни РФ проти України, що триває. Тому, міністр закликав докласти зусиль, щоб зменшити споживання газу на 20%.

Разом із політиками до Канади прибула делегація бізнесменів високого рівня. На 23 серпня заплановано переговори з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час візиту планується підписати угоди про тісне співробітництво у виробництві та транспортуванні водню, постачання до Німеччини зрідженого природного газу, видобутку в Канаді мінералів та металів, зокрема нікелю, кобальту, літію та графіту, необхідних для виробництва акумуляторів та батарейок.

Теги: альтернатива газу з рф, ізоляція рф, Німеччина, російський газ, шольц, Канада

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