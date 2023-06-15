Джерело: The Guardian
Норвегія надішле снаряди, а Данія — запали та метальні заряди.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.
“Україна має гостру потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією для нової пожертви, щоб Україна отримала боєприпаси якомога швидше”.
Він також додав, що “Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російського вторгнення стільки, скільки це буде потрібно”.
- 13 червня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Мовиться про радари, зенітні гармати та значну кількість боєприпасів.
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