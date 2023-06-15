Міністерство оборони Норвегії повідомило, що Норвегія і Данія домовилися передати Україні ще 9000 артилерійських снарядів.

Джерело: The Guardian

Норвегія надішле снаряди, а Данія — запали та метальні заряди.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

“Україна має гостру потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією для нової пожертви, щоб Україна отримала боєприпаси якомога швидше”.

Він також додав, що “Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російського вторгнення стільки, скільки це буде потрібно”.