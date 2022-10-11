У Новій Зеландії запровадили санкції проти 51 російського бізнесмена та 24 посадовців, які пов'язані з окупацією українських територій. У списку, зокрема, співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов та гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ та торгівлі країни.

До прикладу, ключові фігури санкційного переліку:

голова правління “Газпромбанку” Андрій Акімов;

співвласник “Лукойлу” Вагіт Алекперов;

гендиректор “Газпром нафти” Олександр Дюков;

ексголова ради директорів корпорації АФК “Система” Володимир Євтушенков;

президент ГМК “Норільський нікель” Володимир Потанін;

гендиректор “Росатому” Олексій Лихачов та інші.

Водночас обмеження застосувати проти так званого “очільника” окупаційного “уряду” окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, заступника “голови” “уряду” Херсонської області Володимира Беспалова, “міністра” палива та енергетики “ЛНР” Костянтина Завізенова, а також ще 21 посадовця.

Зазначається, що очільниця МЗС Нової Зеландії Наная Махута окремо наголосила на санкціях проти мільярдера Андрія Акімова, який має нерухомість у Новій Зеландії. Відтепер йому та його сім’ї заборонено в’їжджати в країну, літаки та судна, що належать йому, не зможуть заходити у простір Нової Зеландії. Також запроваджено санкції проти його компанії Evraz.

Варто зауважити, що влада держави ввела санкції на експорт та імпорт предметів розкоші, таких як новозеландське вино, морепродукти, російська горілка, ікра, а також обмеження у нафтогазовій сфері.