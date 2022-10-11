Про це повідомляє Міністерство закордонних справ та торгівлі країни.
До прикладу, ключові фігури санкційного переліку:
- голова правління “Газпромбанку” Андрій Акімов;
- співвласник “Лукойлу” Вагіт Алекперов;
- гендиректор “Газпром нафти” Олександр Дюков;
- ексголова ради директорів корпорації АФК “Система” Володимир Євтушенков;
- президент ГМК “Норільський нікель” Володимир Потанін;
- гендиректор “Росатому” Олексій Лихачов та інші.
Водночас обмеження застосувати проти так званого “очільника” окупаційного “уряду” окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, заступника “голови” “уряду” Херсонської області Володимира Беспалова, “міністра” палива та енергетики “ЛНР” Костянтина Завізенова, а також ще 21 посадовця.
Зазначається, що очільниця МЗС Нової Зеландії Наная Махута окремо наголосила на санкціях проти мільярдера Андрія Акімова, який має нерухомість у Новій Зеландії. Відтепер йому та його сім’ї заборонено в’їжджати в країну, літаки та судна, що належать йому, не зможуть заходити у простір Нової Зеландії. Також запроваджено санкції проти його компанії Evraz.
Варто зауважити, що влада держави ввела санкції на експорт та імпорт предметів розкоші, таких як новозеландське вино, морепродукти, російська горілка, ікра, а також обмеження у нафтогазовій сфері.
- У Новій Зеландії оголосили фінансові санкції проти іще 19 членів “найближчого оточення” президента РФ Володимира Путіна та санкції щодо подорожей у межах скоординованих дій з іншими державами.
- Нова Зеландія направить до Великої Британії 120 військових інструкторів. Вони братимуть участь у підготовці українських військових.