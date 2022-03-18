Уряд Нової Зеландії запровадив пакет санкцій проти головних російських посадовців, зокрема президента Путіна, прем’єр-міністра Мішустіна, глави МЗС Лаврова та міністра оборони Шойгу.

Про це повідомляє Newsroom.

Першочергово обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки до Нової Зеландії та замороження активів. Окрім “еліти” під санкціями опинились:

міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев;

керівник Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков;

спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко;

спікер Держдуми В’ячеслав Володін;

керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно;

секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев;

заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв;

директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Ще для 364 політичних діячів, військовослужбовців та журналістів Нова Зеландія запровадила обмеження на поїздки. Також санкційними обмеженнями опинились одразу 19 російських організацій, зокрема “Промзв’язокбанк”, АТ “Науково-виробнича корпорація Уралвагонзавод”, “558 Авіаційний ремонтний завод” тощо.