8 листопада у США почнуть діяти нові правила в'їзду на територію країни. Вони стосуються й українців, які мають туристичну чи іншу американську візу й збираються летіти туди найближчим часом.

#Букви зібрали основну інформацію з цього приводу.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден напередодні підписав указ щодо введення нових правил вакцинації для більшості іноземних авіапасажирів і зняття обмежень на поїздки для 33 країн із 8 листопада.

“В інтересах Сполучених Штатів відійти від обмежень для окремих країн, які раніше застосовувалися під час пандемії Covid-19, і прийняти політику авіаперевезень, яка ґрунтується на вакцинації, щоб сприяти безпечному відновленню міжнародних авіаперевезень”, – йдеться у прокламації Байдена.

Хто матиме право на перетин кордону з США

Нові правила повністю відкривають американські кордони для громадян, які мають певний тип візи чи інший документ, який дає право на в’їзд. Єдине правило – аби потрапити до США потрібно бути повністю вакцинованим проти коронавірусу, а з часу отримання останньої дози щеплення має минути не менше двох тижнів.

Тобто це означає, що до США зможуть потрапити громадяни із так званої “червоної групи” країн з високим ризиком зараження коронавірусу. Зокрема, це ж стосується українців.

За виконанням вимог щодо обов’язкової вакцинації слідкуватимуть авіаперевізники.

У Центрі з контрою та профілактики захворювань США вже оновили правила щодо міжнародних авіаперельотів. З ними має ознайомитися той, хто збирається до США та збирається провести в країні понад 2 місяці.

Яка вакцина потрібна

Аби потрапити до США, потрібно зробити щеплення проти коронавірусу однією з вакцин, схвалених регулятором FDA чи ВООЗ.

Приміром, вакцина AstraZeneca, яку використовують в Канаді та Європі, схвалена ВООЗ, підходить, а от російська Sputnik V – ні.

Важливо, що повністю вакцинованими туристами в США вважають тих, хто зробив обидва щеплення проти коронавірусу щонайменше за два тижні до в’їзду. Неважливо – це були щеплення одним типом вакцин чи двома різними (змішаними).

Що буде з невакцинованими туристами

Ніхто з туристів, якщо він не є повністю вакцинованим, не зможе потрапити на територію США.

Виняток – американці. Вони мають право на в’їзд в країну, але повинні виконати додаткові вимоги щодо тестування. Це ж стосується іноземців, які мають право на те, аби не робити щеплення.

Американцям потрібно здати тест за день до подорожі та на наступний день після прильоту. Невакциновані українці, яким дозволять прилетіти до США, повинні здати тест через 3 – 5 днів після прибуття та протягом 7 днів бути на самоізоляції, навіть якщо результат тесту негативний.

В’їзд до США для дітей

Усі нововведення не стосуються дітей до 18 років. Вони мають право перетинати американський кордон з негативним тестом на коронавірус.

Чи потрібно здавати тести на коронавірус

Попри статус “вакцинований”, усі туристи мають проходити тестування. Повністю. вакциновані туристи, попри громадянство, повинні отримати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після прибуття до США.

Для громадян США та американських резидентів – це один день після прильоту.

Виняток – діти до 2 років. Також важливо, що діти віком від 2 до 17 років повинні будуть здати тест лише напередодні вильоту в США.

Як довести факт вакцинації

Американська сторона прийматиме як цифрові, так і паперові документи, що доводять факт проходження повного курсу вакцинації. Важливо, аби вони відповідали вимогам США. Ці документи мають перевіряти представники авіакомпанії.

Окрім цього, авіакомпанії повинні збирати контактну інформацію у тих, хто прямує до США. Потім вони мають передати її до Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) для відстеження контактів.

Серед обов’язкових, в документах має бути така інформація: повне ім’я пасажира, дата народження (як в паспорті), назва закладу, яка видала документ, назва вакцини та дата проведення щеплення.

Кому заборонено в’їзд до США

Нові правила забороняють в’їзд до США невакцинованим іноземцям. Це стосуватиметься навіть туристів із Канади та Мексики.