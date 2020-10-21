Станом на ранок середи, 21 жовтня, в Україні зафіксовано 6719 нових випадків коронавірусу COVID-19, що є найбільшим добовим показником з початку спалаху в нашій країні.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (713), Одеській області (614), Полтавській області (580), Києві (559), Хмельницькій області (322), Дніпропетровській області (312), Львівській області (310), Київській області (253), Рівненській області (244).

За добу помер 141 пацієнт. Це найбільша кількість летальних випадків за добу з початку епідемії в Україні.

У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 5927 осіб.

При цьому одужали за добу 2686 пацієнтів. Загалом коронавірус вже подолали 132 219 пацієнтів.

За весь час в Україні було виявлено 315 826 випадків коронавірусу.

Востаннє рекордну кількість випадків коронавірусу фіксували станом на 16 жовтня: тоді повідомлялося про 6410 нових випадків зараження.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 62 869 тестувань на коронавірус (з них 32 729 – методом ПЛР).

За даними МОЗ України, коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область — 8 644 випадки;

• Волинська область — 11 367 випадків;

• Дніпропетровська область — 11 705 випадків;

• Донецька область — 7 629 випадків;

• Житомирська область — 10 634 випадки;

• Закарпатська область — 12 112 випадків;

• Запорізька область — 6 784 випадки;

• Івано-Франківська область — 17 214 випадків;

• Кіровоградська область — 1 697 випадків;

• м. Київ — 31 869 випадків;

• Київська область — 13 419 випадків;

• Львівська область — 25 702 випадки;

• Луганська область — 2 686 випадків;

• Миколаївська область — 6 256 випадків;

• Одеська область — 19 957 випадків;

• Полтавська область — 6 880 випадків;

• Рівненська область — 16 428 випадків;

• Сумська область — 9 509 випадків;

• Тернопільська область — 17 970 випадків;

• Харківська область — 30 272 випадки;

• Херсонська область — 2 739 випадків;

• Хмельницька область — 11 561 випадок;

• Чернівецька область — 18 314 випадків;

• Черкаська область — 7 314 випадків;

• Чернігівська область — 7 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 21 жовтня надійшло 7 216 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 386 531 повідомлення про підозру на COVID-19.