Про це повідомили у пресслужбі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За словами фахівчині ВООЗ Марії ван Керкхове, наразі нічого невідомо стосовно властивостей майбутніх штамів COVID-19, але можна не сумніватися у тому, що вони будуть заразніші ніж Omicron.

“Omicron не буде останнім варіантом, який ми обговорюватимемо, і дуже реальною є можливість появи в майбутньому варіантів, що викликають стурбованість”, – заявила Керкхове.

Фахівчиня також додала, що дуже важливо зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам й не допустити перевантаження системи охорони здоров’я. Насамперед з огляду на те, що деякі інфіковані COVID-19 пацієнти мають довгострокові наслідки, які поки не вдалося досконало вивчити.