Про це повідомили у пресслужбі Всесвітньої організації охорони здоров’я.
За словами фахівчині ВООЗ Марії ван Керкхове, наразі нічого невідомо стосовно властивостей майбутніх штамів COVID-19, але можна не сумніватися у тому, що вони будуть заразніші ніж Omicron.
“Omicron не буде останнім варіантом, який ми обговорюватимемо, і дуже реальною є можливість появи в майбутньому варіантів, що викликають стурбованість”, – заявила Керкхове.
Фахівчиня також додала, що дуже важливо зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам й не допустити перевантаження системи охорони здоров’я. Насамперед з огляду на те, що деякі інфіковані COVID-19 пацієнти мають довгострокові наслідки, які поки не вдалося досконало вивчити.
- Виробники вакцини Pfizer оголосили про початок дослідження ефективності спеціальної вакцини проти нового штаму Omicron.
- Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) повідомило про реєстрацію нового препарату для лікування коронавірусу. Йдеться про таблетки “Молнупіравір”, призначені для екстреного застосування.