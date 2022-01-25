Про це повідомляє пресслужба Pfizer.

Створення нової вакцини у компанії пояснили тим, що ефективність нинішніх препаратів проти нового штаму значно швидше зменшується, ніж у попередніх випадках.

“Збереження пильності щодо вірусу вимагає від нас визначення нових підходів для людей, щоб підтримувати високий рівень захисту, і ми вважаємо, що розробка та дослідження вакцин на основі подібних варіантів необхідні в наших зусиллях по досягненню цієї мети”, — йдеться у заяві старшого віце-президента Pfizer та голови відділу досліджень та розробок вакцин Кетрін Янсен.

Загалом 1 420 здорових осіб від 18 до 55 років візьмуть участь у трьох одночасних випробуваннях:

Щеплені двома дозами Pfizer отримають ще одну або дві дози спеціальної вакцини;

Щеплені трьома дозами Pfizer отримають одну дозу;

Невакциновані отримають три дози вакцини проти Omicron.

За словами генерального директора Pfizer Альберта Бурла, нова вакцина має стати доступною вже у березні. Крім Omicron вона буде “націлена” й на інші штами COVID-19.