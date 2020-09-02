Станом на ранок середи, 2 вересня, в Україні зафіксовано 2495 нових випадків коронавірусу COVID-19, що є рекордним показником із початку спалаху в нашій країні.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Києві (332), Харківській області (302), Львівській області (204), Одеській області (203), Тернопільській області (201), Івано-Франківській області (174), Рівненській області (127), Хмельницької області (111), Закарпатській області (97).

За добу померла 51 людина. Це найбільша кількість летальних випадків від початку спалаху в Україні.

За весь час епідемії внаслідок ускладнень від COVID-19 у нашій країні померли 2656 осіб.

При цьому одужали за добу 1015 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 58 тис. 817 пацієнтів.

У цілому в Україні зафіксовано вже 125 тис. 798 випадків коронавірусу.

Варто зазначити, що попередній рекорд по добовій захворюваності на COVID-19 був зафіксований станом на 29 серпня – тоді повідомлялося про 2481 випадок вірусу.

Рекордний показник по летальності за добу фіксувався станом на 27 серпня: тоді повідомлялося про 49 смертей.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 46 тис. 736 тестувань на коронавірус (з них 24 тис. 531 – методом ПЛР).

За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 4109 випадків;

• Волинська область – 5589 випадків;

• Дніпропетровська область – 2454 випадки;

• Донецька область – 1505 випадків;

• Житомирська область – 3442 випадки;

• Закарпатська область – 7697 випадків;

• Запорізька область – 1657 випадків;

• Івано-Франківська область – 9522 випадки;

• Кіровоградська область – 826 випадків;

• м. Київ – 13 878 випадків;

• Київська область – 5842 випадки;

• Львівська область – 14 907 випадків;

• Луганська область – 346 випадків;

• Миколаївська область – 1320 випадків;

• Одеська область – 7697 випадків;

• Полтавська область – 832 випадки;

• Рівненська область – 9396 випадків;

• Сумська область – 1571 випадок;

• Тернопільська область – 6395 випадків;

• Харківська область – 9640 випадків;

• Херсонська область – 424 випадки;

• Хмельницька область – 2630 випадків;

• Чернівецька область – 10 487 випадків;

• Черкаська область – 1642 випадки;

• Чернігівська область – 1990 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 2 вересня надійшло 2678 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 186 709 повідомлень про підозру на COVID-19.