Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Києві (332), Харківській області (302), Львівській області (204), Одеській області (203), Тернопільській області (201), Івано-Франківській області (174), Рівненській області (127), Хмельницької області (111), Закарпатській області (97).
За добу померла 51 людина. Це найбільша кількість летальних випадків від початку спалаху в Україні.
За весь час епідемії внаслідок ускладнень від COVID-19 у нашій країні померли 2656 осіб.
При цьому одужали за добу 1015 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 58 тис. 817 пацієнтів.
У цілому в Україні зафіксовано вже 125 тис. 798 випадків коронавірусу.
Варто зазначити, що попередній рекорд по добовій захворюваності на COVID-19 був зафіксований станом на 29 серпня – тоді повідомлялося про 2481 випадок вірусу.
Рекордний показник по летальності за добу фіксувався станом на 27 серпня: тоді повідомлялося про 49 смертей.
ОНОВЛЕНО:
Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 46 тис. 736 тестувань на коронавірус (з них 24 тис. 531 – методом ПЛР).
За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 4109 випадків;
• Волинська область – 5589 випадків;
• Дніпропетровська область – 2454 випадки;
• Донецька область – 1505 випадків;
• Житомирська область – 3442 випадки;
• Закарпатська область – 7697 випадків;
• Запорізька область – 1657 випадків;
• Івано-Франківська область – 9522 випадки;
• Кіровоградська область – 826 випадків;
• м. Київ – 13 878 випадків;
• Київська область – 5842 випадки;
• Львівська область – 14 907 випадків;
• Луганська область – 346 випадків;
• Миколаївська область – 1320 випадків;
• Одеська область – 7697 випадків;
• Полтавська область – 832 випадки;
• Рівненська область – 9396 випадків;
• Сумська область – 1571 випадок;
• Тернопільська область – 6395 випадків;
• Харківська область – 9640 випадків;
• Херсонська область – 424 випадки;
• Хмельницька область – 2630 випадків;
• Чернівецька область – 10 487 випадків;
• Черкаська область – 1642 випадки;
• Чернігівська область – 1990 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 2 вересня надійшло 2678 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 186 709 повідомлень про підозру на COVID-19.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.