Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, "викликає занепокоєння" та назвала його Omicron.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

ВООЗ повідомила, що новий штам має велику кількість мутацій, і перші дослідження свідчать про підвищений ризик повторного зараження.

Вперше про Omicron повідомили ВООЗ із Південної Африки 24 листопада. Цей штам також був виявлений у Ботсвані, Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі.

Низка країн світу нині вирішили заборонити чи обмежити поїздки до Південної Африки та назад.

Мандрівники з Південної Африки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото та Есватіні не зможуть в’їхати до Великої Британії, якщо вони не є громадянами Великобританії чи Ірландії або не є резидентами Великої Британії.

Офіційні особи США заявили, що польоти з Південної Африки, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині, Мозамбіку та Малаві будуть заборонені. Заборона набуде чинності у понеділок.

Бразилія та Австралія також запровадили обмеження на поїздки.

Японія оголосила, що з суботи мандрівникам з Південної Африки доведеться пройти 10-денний карантин і здати загалом чотири тести.

Іран заборонить в’їзд з шести південноафриканських країн, зокрема Південну Африку. Іранці, які прибули з регіону, мають показати два негативних тести.