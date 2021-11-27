Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
ВООЗ повідомила, що новий штам має велику кількість мутацій, і перші дослідження свідчать про підвищений ризик повторного зараження.
Вперше про Omicron повідомили ВООЗ із Південної Африки 24 листопада. Цей штам також був виявлений у Ботсвані, Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі.
Низка країн світу нині вирішили заборонити чи обмежити поїздки до Південної Африки та назад.
Мандрівники з Південної Африки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото та Есватіні не зможуть в’їхати до Великої Британії, якщо вони не є громадянами Великобританії чи Ірландії або не є резидентами Великої Британії.
Офіційні особи США заявили, що польоти з Південної Африки, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині, Мозамбіку та Малаві будуть заборонені. Заборона набуде чинності у понеділок.
Бразилія та Австралія також запровадили обмеження на поїздки.
Японія оголосила, що з суботи мандрівникам з Південної Африки доведеться пройти 10-денний карантин і здати загалом чотири тести.
Іран заборонить в’їзд з шести південноафриканських країн, зокрема Південну Африку. Іранці, які прибули з регіону, мають показати два негативних тести.
- Вчора повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скликає екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого у Південній Африці та Ботсвані.
- Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що до березня у Європі та деяких країнах Азії від COVID-19 можуть померти ще 700 000 людей.