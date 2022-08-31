Про це повідомило Sky News.

З новим главою уряду Великої Британії Її Величність зустрінеться 6 вересня – наступного дня після його оголошення.

Лікарі порадили 96-річній монархині залишатися в її резиденції Балморал в Абердинширі (Шотландія). Вона проводила там літню відпустку. Звідти й призначать на посаду прем’єр-міністра – або Ріші Сунака, або Ліз Трасс. У такий спосіб порушать багаторічну королівську традицію.

“Королева прийме прем’єр-міністра Бориса Джонсона у вівторок, 6 вересня, в Балморалі, після чого відбудеться аудієнція з новим прем’єр-міністром”, – заявили у Букінгемському палаці.

Рішення ухвалили, щоб внести визначеність у щоденник прем’єр-міністра.

Зазначимо, що Єлизавета II регулярно користується палицею, бо має проблеми з пересуванням. Цього року вона зменшила кілька офіційних зустрічей. Вона пропустила більшість святкувань свого платинового ювілею, лише ненадовго з’явившись на балконі палацу.