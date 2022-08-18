Про це свідчить опитування Sky News.
Згідно з опитуванням, 66% членів партії проголосують за Трас, а 34% за Сунака, якщо виключити тих, хто не визначився чи не голосуватиме. Водночас 13% заявили, що поки не вирішили, як вони голосуватимуть та чи не голосуватимуть взагалі. 57% респондентів заявили, що вони вже проголосували, а 38% заявили, що ще не проголосували, але збираються це зробити.
Обидва кандидати виступали за підтримку Україні на тлі війни з Росією. Видання The Washington Post повідомляло, що вони продовжуватимуть непохитну підтримку України. Наприкінці липня Велика Британія надала 5 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги. Сполучене Королівство також навчає українських бійців.
Також опитування показало, що чинний прем’єр-міністр Борис Джонсон користується великою підтримкою серед членів торі. У такий спосіб, 55% опитних вважають, що депутати-консерватори неправі, змусивши Джонсона піти у відставку, проте 40% підтримали це рішення. Зазначається, що якби Джонсон все ще брав участь у виборах то, 46% проголосували б за Джонсона, 24% за Трасс та 23% за Сунака.
Варто зауважити, що на початку виборів більш популярним кандидатом був Сунак, але останнім часом опитування показали, що Трасс користується більшою популярністю серед консерваторів.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав оплески під час свого останнього на посаді виступу у парламенті.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс лідирує у боротьбі за посаду наступного прем’єр-міністра країни. Вона випереджає свого конкурента Ріші Сунака на 22%.
- Борис Джонсон заявляв, що у майбутньому планує повернутися до посади прем’єр-міністра. У такий спосіб він прагне повторити долю свого кумира Вінстона Черчилля. Колишній радник Джонсона Тім Монтгомері зазначав у Twitter, що, за словами помічників Джонсона, прем’єр має намір повернутися вже за рік.