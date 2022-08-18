Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс може виграти боротьбу за посаду лідерки Консервативної партії та прем'єр-міністрки Сполученого Королівства у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Про це свідчить опитування Sky News.

Згідно з опитуванням, 66% членів партії проголосують за Трас, а 34% за Сунака, якщо виключити тих, хто не визначився чи не голосуватиме. Водночас 13% заявили, що поки не вирішили, як вони голосуватимуть та чи не голосуватимуть взагалі. 57% респондентів заявили, що вони вже проголосували, а 38% заявили, що ще не проголосували, але збираються це зробити.

Обидва кандидати виступали за підтримку Україні на тлі війни з Росією. Видання The Washington Post повідомляло, що вони продовжуватимуть непохитну підтримку України. Наприкінці липня Велика Британія надала 5 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги. Сполучене Королівство також навчає українських бійців.

Також опитування показало, що чинний прем’єр-міністр Борис Джонсон користується великою підтримкою серед членів торі. У такий спосіб, 55% опитних вважають, що депутати-консерватори неправі, змусивши Джонсона піти у відставку, проте 40% підтримали це рішення. Зазначається, що якби Джонсон все ще брав участь у виборах то, 46% проголосували б за Джонсона, 24% за Трасс та 23% за Сунака.

Варто зауважити, що на початку виборів більш популярним кандидатом був Сунак, але останнім часом опитування показали, що Трасс користується більшою популярністю серед консерваторів.