Новопризначеного міністра освіти та науки України, який є керівником Малої академії наук та військовослужбовцем Оксена Лісового звинуватили у плагіаті в його дисертації з філософії у 2012 році.

На звинувачення Оксен Лісовий відреагував у коментарі “Українській правді”.

Інформація про те, що в роботі Лісового наявний плагіат опублікували на сторінці “Українського руху пацифістів“.

Організація присвячена “мирному закінченню війни й права кожної людини на відмову від військової служби”, а її засновник — івано-франківський журналіст Руслан Коцаба, якого обвинуватили у держзраді.

Ресурс опублікував аналіз дисертації Лісового “Соціокультурна самоідентифікація особистості”, поширеного у 2012 році. Там містяться запозичення без посилань з ознаками копіювання окремих словосполучень із роботи Арабчука Я.І. “Основні чинники соціалізації особистості в полікультурному середовищі” 2011 року.

Згодом інформація про те, що наукова робота Лісового не є унікальною, з’явилася на сайті “Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях“.

Зазначається, що у дисертації нового міністра є збіги з двома іншими роботами. Йдеться про вищезазначеного Арабчука та А. Зуєва. У переліку використаної літератури робота Арабчука відсутня.

Матеріал Зуєва повністю увійшов до дисертації Лісового. Втім, посилання на неї він залишив лише у трьох місцях.

Крім того, на “Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях” пишуть, що у тексті дисертації Лісового українська “і” була замінена на англійську “i”. У такий спосіб часто намагаються обманути антиплагіат. Решту дисертації автор аналізу не вичитував.

“УП” зазначає, що науковиця Ірина Єгорченко сказала, що раніше вона та її колеги з антиплагіатної ініціативи “Дисергейт” — організація, яка визнавала Сергія Шкарлета “плагіатором” — не досліджували наукову роботу Лісового. Вона зауважила, що факт плагіату є. Також вона сумнівається, що роботу писав сам Оксен Лісовий.

“Я маю сумніви що Лісовий, як і інші дисертанти, то взагалі сам писав. Він не має філософської освіти, дисертація захищена під час роботи на посаді, коли на опанування нової спеціальності часу бути ніяк не може. Опанування спеціальності “філософія” потребує надзвичайно багато часу”, — наголосила Єгорченко.

На думку членкині освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа у коментарі BBC, що у дисертації Лісового є одна помилка. Проте, вона не настільки масштабна, аби не призначати його на посаду міністра.

Водночас Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності. Про це повідомили “Українській правді. Життя” у Малій академії наук України.

Він планує відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

“У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту”, — сказали у МАН.