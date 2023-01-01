Щорічне передноворічне звернення президента Росії Володимира Путіна є ілюстрацією того, наскільки він не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний порядок денний. Його виступ був зосереджений навколо виправдання повномасштабного вторгнення в Україну та виправдання його ціни для росіян.

Так вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

Путін заявив, що “суверенне, незалежне і безпечне майбутнє Росії залежить тільки від нас, від нашої сили і рішучості”, і що 2022 рік “був роком складних, необхідних рішень, важливих кроків до досягнення повного суверенітету Росії і потужної консолідації нашого суспільства”.

Російський диктатор наголосив, що події 2022 року “стали тією віхою, яка заклала основу нашого нового спільного майбутнього, нашої нової справжньої незалежності… Це те, за що ми боремося і сьогодні, ми захищаємо свій народ на наших власних історичних територіях у нових суб’єктах Російської Федерації [незаконно анексованих територіях України]”.

Ця промова є продовженням риторики Путіна не тільки про те, що Росія має історичні права на Україну, а й що незалежність і суверенітет РФ залежать від відновлення контролю над Україною.

На думку аналітиків, ці коментарі мали на меті виправдати війну, яка дорого обходиться росіянам як з економічної точки зору, так і з точки зору втрат живої сили.

З іншого боку, виступ свідчить про те, що Путін, як і раніше, не має жодних намірів до мирного розв’язання війни: єдиний спосіб припинити війну – перемогти РФ на полі бою.