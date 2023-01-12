Жителів Китаю застерегли під поїздок додому на новорічні свята, якщо старші члени родини ще не інфіковані.

Про це інформує The Guardian.

Професор Го Цзяньвень, член групи із запобігання пандемії, закликав людей “не їхати додому, щоб відвідати членів родини”, оскільки Covid швидко поширюється містами, регіонами та біднішими районами.

Період відпусток, який починається 21 січня, мав стати поверненням до свят і подорожей після скасування більшості обмежень у грудні, але натомість він збігся з хвилею інфекцій.

Окрім заклику до людей не подорожувати, регіональній владі було наказано забезпечити постачання пандемічних матеріалів, включаючи ліки, щонайменше на два тижні. Громадам було рекомендовано організувати сільські бригади водіїв для транспортування пацієнтів, “якщо машини швидкої допомоги з медичних установ не можуть прибути вчасно”.

Спалах у Китаї, ймовірно, погіршився через низький рівень вакцинації серед людей похилого віку та більш обмежені ресурси охорони здоров‘я за межами міст вищого рівня.

Експерти в галузі охорони здоров‘я розкритикували владу Китаю після раптового припинення політики нульової боротьби з COVID-19 минулого місяця, заявивши, що Китай, схоже, не був готовий до очікуваного зростання випадків. Лікарні та крематорії у великих містах були швидко переповнені, з поширеними повідомленнями про брак персоналу та ліків.