У Києві на новорічно-різдвяні свята підготували спеціальний маршрут, який з'єднає три локації. На кожній з них буде своя новорічна ялинка.

Про деталі святкування в умовах карантину розповіли в Київській міській держадміністрації.

Офіційне святкування Нового року триватиме з 19 грудня по 19 січня.

Святкове запалювання ялинок для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, в день Святого Миколая.

Локації будуть облаштовані на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів.

Їх об’єднають спеціальним новорічним маршрутом довжиною 8 км: через пішохідно-велосипедний міст, парк “Володимирська гірка”, Алею художників, Андріївський узвіз і до Контрактової площі.

На кожній з локацій буде встановлена своя новорічна ялинка:

1. На Софійській площі – головна ялинка країни. Цього року вона буде штучною, а її висота складе 31 метр. Замість зірки верхівку ялинки увінчає великий капелюх. Темою локації став “Казковий ліс”. Святкову атмосферу казкового лісу створять завдяки декораціям і фотозонам “із кумедними жителями могутнього пня та з використанням ретроламп і гірлянди, що нагадує зоряне небо”.

2. Біля Арки дружби народів – головна ялинка міста висотою 20 метрів. Локація буде оформлена в тематиці “Кришталевий палац”. Всі прикраси ялинки, пішохідного моста будуть витримані в цьому стилі.

3. На Контрактовій площі – головна ялинка Подолу висотою 18 метрів. Тематика локації – “Петриківський розпис”. Це буде “традиційна українська ялинка”, прикрашена яблуками, горіхами і так далі.

На кожній з локацій будуть передбачені зони для дитячих розваг: такі як каток, 20-метрове колесо огляду і льодова гірка.

Протягом всього маршруту будуть розміщені різні світлові та арт-інсталяції новорічної та різдвяної тематики в рамках проєкту “Парад культур”. Можна буде придбати сувеніри, випити гарячого чаю або кави.

“Завдяки такому рішенню ми, по-перше, розвантажуємо центральні вулиці від припаркованих автівок у святкові дні. По-друге, спонукатимемо киян не стояти на місці та рухатися від однієї фотозони на маршруті до іншої”, – відзначили в КМДА.

На всіх локаціях буде контроль за дотриманням карантинних обмежень. Також передбачені онлайн-трансляції.

Крім трьох “головних” ялинок, у кожному районі Києва також буде відкрита своя новорічна ялинка.

У столиці планують створити святкову атмосферу, прикрасити вулиці і площі.

Однак через карантинні обмеження і ситуацію з коронавірусом цього року під час новорічних і різдвяних свят концерти, різні шоу-програми та фуд-корти в Києві не передбачені.

Офіційне запалення головної ялинки країни 19 грудня відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.