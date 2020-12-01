Об этом сообщают #Буквы.
Так, на верхушке елки появилась странная шляпа в волшебников стиле. Кто и зачем украсил новогоднее дерево шляпой – неизвестно.
Напомним, что 30 ноября во дворе перед Офисом президента начали обустраивать зимний каток. Каток у Офиса Зеленского стал традиционным. Кстати, в 2019 году под Офисом президента также обустраивали каток. Тогда он пользовался большой популярностью у киевлян.
- В центре Киева уже начался монтаж главной новогодней елки Украины. #Буквы рассказывали, как это было.
- Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство рассматривает возможность введения карантина на зимние праздники. Но сейчас о введении более жестких мер речи не идет.
- А министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение локдауна в Украине на три или четыре недели в связи с эпидемиологической ситуацией (из-за коронавируса COVID-19).