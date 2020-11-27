В центре Киева уже начался монтаж главной новогодней елки Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Елку традиционно устанавливают на Софийской площади. Туда уже завезли элементы конструкций. На месте сборки находится спецтехника.

В данный момент установлена опора, в которой закрепят елку.

Торжественная церемония открытия и зажжения огней состоится 19 декабря – в День Святого Николая.

Как сообщили в пресс-службе культурного проекта Folk Ukraine, что занимается организацией установки елки, ее высота в этом году составит 31 метр.

Украсят елку примерно 1500 игрушками (из них 800 – сказочные герои) и более 10 км гирлянд. Украшения будут иметь вид и форму жителей “сказочного леса” (белка, сова, грибочки, шишки, желуди).

Подсветка на 31-метровой красавице будет зеленого цвета, а вниз будут спускаться гирлянды холодного белого цвета (согласно задумке, они создадут купол над Софийской площадью).

Тематика Нового года-2021 — “Волшебный лес”.

У елки будут расположены герои — жители сказочного леса, возле которых организуют специальные фотозоны.

Организаторы предварительно запланировали фудкорты в ярмарочных домиках (с соблюдением всех карантинных предписаний).