Про це вона написала в Facebook.

Так, чиновниця зізналася: для неї посаду міністра – “точно не спосіб отримання великих доходів”.

“Я розумію, що формулювання у моєму інтерв’ю було невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чутливо”, – написала вона.

“Для мене посада міністра – це точно не спосіб отримання великих статків.

Мені важливо втілити ті зміни, які ми, як уряд, пообіцяли, коли розпочали роботу. Це мій основний мотиватор.

Мене не влаштовує зарплата вихователя у 4 тис грн, вчителя із 30-річним стажем у 8 тис, чи робота науковців на 0.75 ставки. Я свідома того, що зміни у системі освіти і науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям. І це те, про що ми найбільше дискутуємо з Кабміном та Мінфіном. Одне з ключових завдань уряду в рамках реформ – зростання заробітних плат освітян та науковців.

При цьому я підтримую позицію Кабміну, що зарплата посадовців має відповідати їхнім конкретним результатам роботи. Це має бути чітка і прозора система.

Я розумію, що формулювання у моєму інтерв’ю було невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чутливо.

Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями та чесною роботою досягати більшого. І це буде не соромно”.