Про це вона написала в Facebook.
Так, чиновниця зізналася: для неї посаду міністра – “точно не спосіб отримання великих доходів”.
“Я розумію, що формулювання у моєму інтерв’ю було невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чутливо”, – написала вона.
“Для мене посада міністра – це точно не спосіб отримання великих статків.
Мені важливо втілити ті зміни, які ми, як уряд, пообіцяли, коли розпочали роботу. Це мій основний мотиватор.
Мене не влаштовує зарплата вихователя у 4 тис грн, вчителя із 30-річним стажем у 8 тис, чи робота науковців на 0.75 ставки. Я свідома того, що зміни у системі освіти і науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям. І це те, про що ми найбільше дискутуємо з Кабміном та Мінфіном. Одне з ключових завдань уряду в рамках реформ – зростання заробітних плат освітян та науковців.
При цьому я підтримую позицію Кабміну, що зарплата посадовців має відповідати їхнім конкретним результатам роботи. Це має бути чітка і прозора система.
Я розумію, що формулювання у моєму інтерв’ю було невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чутливо.
Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями та чесною роботою досягати більшого. І це буде не соромно”.
Варто відзначити, що раніше Уряд оприлюднив розміри зарплат усіх міністрів за чотири місяці. Згідно з опублікованими даними, середня зарплата Новосад становила 63 тисячі 446 грн (навіть з урахуванням податків “на руки” Новосад отримувала в середньому близько 50 тисяч грн). У вересні зарплата міністра становила 38 тисяч 288 грн, у жовтні – 37 тисяч 981 грн, в листопаді – 39 тисяч 103 грн.
А ось у грудні зарплата Новосад становила 138 тисяч 412 грн (в тому числі надбавки – 42 тисячі 412 грн і премії за чотири місяці в розмірі 96 тисяч грн). “На руки”, з урахуванням сплати податків і зборів, міністр отримала 111 тис. 421 грн.
- Раніше Новосад заявила, що середньої зарплати “в 36 тисяч гривень” щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб “нормально прожити”, але в разі, якщо у неї з’явиться сім’я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.