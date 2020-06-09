Середній показник новин про науку в українських онлайн-ЗМІ становить лише 1,3 % від загальної кількості матеріалів.

Такими є результати дослідження ГО “Інститут масової інформації” (ІМІ), що охоплює 19 українських онлайн-медіа.

“Читачам всеукраїнських популярних онлайн-медіа шукати матеріали про науку в стрічці новин не варто. Їх там мізерна кількість. Натомість можна натрапити на серію астрологічних прогнозів на всі випадки життя. Експерти ІМІ зафіксували, що в моніторинговий період середній показник новин про науку в українських онлайн-медіа становив лише 1,3%”, – говориться в результатах дослідження.

Найпопулярнішою темою, яка стосувалася досліджень, експериментів і науки, стала тема здоров’я. На неї припадає 51,9 % матеріалів із загальної кількості новин про науку. При цьому 38,8 % від загальної кількості наукових матеріалів стосувалися коронавірусу COVID-19.

ЗМІ також публікували дослідження, що стосуються психічного здоров’я, брали ексклюзивні коментарі в українських лікарів, переводили іноземні матеріали.

Друга за популярністю тема про науку стосувалася космосу (17,7 % від загальної кількості матеріалів). В основному всі матеріали про космос й астрономію переводилися з іноземних ресурсів. Популярною була новина про запуск космічного корабля SpaceX.

Під час моніторингового періоду експерти ІМІ не виявили досліджень/експериментів українських вчених щодо космосу та астрономії (також був зафіксований лише один матеріал, що містить коментар українського вченого із зазначеної теми).

Третьою за популярністю виявилася тема про технології та ІТ (13,5 % із загальної кількості новин про науку).

Крім того, новинні матеріали містили дослідження про тварин і комах (5 % від загальної кількості новин про науку).

Трохи менше писали про археологію (4,6 %), природу (4,2 %) і 1,9 % – про екологію.

Як наголошується в дослідженні, приблизно кожна третя новина (36,1 % від загальної кількості матеріалів про науку) містила дезінформацію, фейки, була псевдонауковою або не мала достатньо джерел, щоб переконати, що вона є достовірною.

Лідером серед псевдонаукових новин стали астрологічні прогнози. Найчастіше такі новини експерти виявляли в новинних стрічках УНІАН. Крім того, астрологічні прогнози публікувалися на сайтах “Обозреватель”, “Сегодня”, “Знай”, “Страна” і “24 канал”.

Під час дослідження аналізувався контент 19 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ: bykvu.com, obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua, suspilne.media.

Моніторинговий період – 18-24 травня 2020 року.