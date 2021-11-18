Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
Керівник ГУР заявив, що згідно з законодавством Єрмак не мав права впливати на проведення спеціальних заходів та операцій.
“Згідно з законом України “Про розвідку” керівник Офісу Президента не має права втручатися або впливати на проведення спеціальних заходів. Аналогічно я, як керівник спецслужби, не маю права слухати очільника Офісу під виконання ним посадових обов’язків. Ми не слідчий орган, щоб досліджувати чийсь вплив на проведення операцій”, – заявив Бурба.
На інформацію щодо знайденої флешки на капоті автомобіля журналістки Яніни Соколової, він наголосив, що не має права публічно розголошувати інформацію.
“Як керівник спецслужби можу запевнити, що будь-яка інформація щодо проведення операцій не потрапляє до публічної площини. Всі охочі мали змогу передавати будь-які документи під час роботи тимчасової слідчої комісії”, – повідомив він.
Також Бурба проінформував, що до ГУР МО звертався Христо Грозєв – журналіст міжнародної групи розслідувачів Bellingcat.
“До нас звертався пан Грозєв. Ми надали йому відповідь на офіційному бланку з печаткою”, – сказав Бурба.
- Раніше міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців” та засвідчила причетність Андрія Єрмака до зриву спецоперації.
- Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації.
- Раніше #Букви розповідали про все, що відомо про спецоперацію щодо “вагнерівців”, в матеріалі “Історія “вагнерівців” – як розвивався один із найбільших скандалів в історії України”.