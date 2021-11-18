Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак не має права впливати на спеціальні операції.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Керівник ГУР заявив, що згідно з законодавством Єрмак не мав права впливати на проведення спеціальних заходів та операцій.

“Згідно з законом України “Про розвідку” керівник Офісу Президента не має права втручатися або впливати на проведення спеціальних заходів. Аналогічно я, як керівник спецслужби, не маю права слухати очільника Офісу під виконання ним посадових обов’язків. Ми не слідчий орган, щоб досліджувати чийсь вплив на проведення операцій”, – заявив Бурба.

На інформацію щодо знайденої флешки на капоті автомобіля журналістки Яніни Соколової, він наголосив, що не має права публічно розголошувати інформацію.

“Як керівник спецслужби можу запевнити, що будь-яка інформація щодо проведення операцій не потрапляє до публічної площини. Всі охочі мали змогу передавати будь-які документи під час роботи тимчасової слідчої комісії”, – повідомив він.

Також Бурба проінформував, що до ГУР МО звертався Христо Грозєв – журналіст міжнародної групи розслідувачів Bellingcat.