Про це йдеться у дослідженні американського ділового видання Bloomberg.
Зростання світової економіки за останні три місяці 2021 року не перевищить 0,7%, що вже вдвічі менше проти показника попереднього третього кварталу.
У четвертому кварталі очікується зростання економіки лише на 0,8% проти показника попередніх трьох місяців.
Прогнози щодо зростання економік країн, що розвиваються, також зменшилися. Відтак, економіка Китаю має зрости лише на 4,5% рік до року (на 0,5 п.п. менше попереднього прогнозу), Бразилії — на 0,2% (мінус 2,6 п.п.).
Попри поширення нового варіанта вірусу, на відновлення глобальної економіки впливатиме інфляція, що прискорюється. Показник інфляції Федеральної резервної системи США цього кварталу зріс на 5% проти 4,3% попередніх трьох місяців.
Мінімальне зростання споживчих цін у єврозоні та Великій Британії прогнозується на рівні 4,4%, у Китаї – на 2,1%.
- У грудні аналітики Bloomberg назвали основні економічні ризики на 2022 рік. Серед них: новий варіант COVID-19 та ситуація в Китаї.
- До цього JPMorgan спрогнозував кінець пандемії COVID-19 та повне відновлення світової економіки у 2022 році.
- Проте, у компанії Moderna Inc стверджують, що бустерна доза вакцини COVID-19, ймовірно, захищає від штаму коронавірусу Omicron. Також Moderna планує розробити вакцину спеціально для захисту від цього штаму коронавірусу.
- Про те, як світ боровся з наслідками пандемії “іспанки” на початку XX століття і в кого вчитись Україні, читайте у матеріалі.