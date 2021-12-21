Новий штам коронавірусу Omicron може скоротити зростання світового ВВП удвоє. Omicron поширюється із безпрецедентною швидкістю та вже завдає відчутного удару глобальній економіці.

Про це йдеться у дослідженні американського ділового видання Bloomberg.

Зростання світової економіки за останні три місяці 2021 року не перевищить 0,7%, що вже вдвічі менше проти показника попереднього третього кварталу.

У четвертому кварталі очікується зростання економіки лише на 0,8% проти показника попередніх трьох місяців.

Прогнози щодо зростання економік країн, що розвиваються, також зменшилися. Відтак, економіка Китаю має зрости лише на 4,5% рік до року (на 0,5 п.п. менше попереднього прогнозу), Бразилії — на 0,2% (мінус 2,6 п.п.).

Попри поширення нового варіанта вірусу, на відновлення глобальної економіки впливатиме інфляція, що прискорюється. Показник інфляції Федеральної резервної системи США цього кварталу зріс на 5% проти 4,3% попередніх трьох місяців.

Мінімальне зростання споживчих цін у єврозоні та Великій Британії прогнозується на рівні 4,4%, у Китаї – на 2,1%.