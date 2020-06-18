Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд захворюваності на коронавірус COVID-19 – 829 нових випадків за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Серед нових хворих – 61 дитина і 66 медиків.

За добу зафіксовано 23 летальні випадки. В цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, в Україні померли 966 людей. При цьому за добу одужали 504 пацієнта. З початку спалаху подолали коронавірус 15 тисяч 447 осіб (в тому числі 3445 медпрацівників).

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Львівській області (171), Закарпатській області (74), Рівненській області (73).

За весь час епідемії в Україні захворіли 34 тисячі 63 людини: серед них 2506 дітей і 5716 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 530 тис. 442 зразка методом ПЛР і 107 тис. 313 – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 1563 випадки; 24 людини померли, 954 одужали;

• Волинська область – 1610 випадків; 50 осіб померли, 526 одужали;

• Дніпропетровська область – 1021 випадок; з них 23 летальних; 739 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 349 випадків; з них 8 летальних; 140 осіб одужали;

• Житомирська область – 1154 випадки; 21 людина померла, 583 одужали;

• Закарпатська область – 1882 випадки; 51 людина померла, 772 одужали;

• Запорізька область – 541 випадок; з них 16 летальних; 375 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1893 випадки; 92 людини померли, 1059 одужали;

• місто Київ – 4084 випадки; 95 осіб померли, 1286 одужали;

• Київська область – 2119 випадків; 43 людини померли, 941 одужала;

• Кіровоградська область – 604 випадки; 30 осіб померли, 497 одужали;

• Луганська область – 68 випадків; 49 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 3398 випадків; 107 осіб померли, 661 одужала;

• Миколаївська область – 323 випадки; з них 7 летальних; 219 осіб одужали;

• Одеська область – 1188 випадків; 19 осіб померли, 481 одужала;

• Полтавська область – 287 випадків; з них 13 летальних; 260 осіб одужали;

• Рівненська область – 2572 випадки; 51 людина померла, 1379 одужали;

• Сумська область – 236 випадків; з них 5 летальних; 169 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1542 випадки; 27 людей померли, 1036 одужали;

• Харківська область – 1707 випадків; 66 осіб померли, 786 одужали;

• Херсонська область – 184 випадки; з них 3 летальних; 174 пацієнти одужали;

• Хмельницька область – 587 випадків; 14 людей померли, 460 одужали;

• Черкаська область – 568 випадків; 21 людина померла, 374 одужали;

• Чернівецька область – 4135 випадків; 170 осіб померли, 1415 одужали;

• Чернігівська область – 448 випадків; з них 10 летальних; 112 пацієнтів одужали.