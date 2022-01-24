Новим головою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став нідерландський сенатор Тіні Кокс. За нього віддали голос 164 члени ПАРЄ. Водночас українська кандидатка на пост президента ПАРЄ, народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева, набрала 80 голосів.

Про це повідомляється у Twitter ПАРЄ.

“Приносимо свої вітання Тіні Коксу, який щойно став новим президентом ПАРЄ”, – йдеться у дописі.

Тіні Кокс на цій посаді замінив бельгійця Ріка Дамса.

Congratulations to Tiny Kox (Netherlands, UEL), who has just been elected as the next President of the Parliamentary Assembly! The sitting has restarted and the new President is saying a few words now. Watch live…https://t.co/3IhvfMJ3xf pic.twitter.com/5cLC9BGdfs — PACE (@PACE_News) January 24, 2022

Варто зазначити, що на посаду голови Парламентської асамблеї Ради Європи претендувала також українська депутатка від фракції “Слуга народу” Марія Мезенцева. За результатами голосування вона отримала 80 голосів. Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 членів ПАРЄ із різних країн та практично усіх партій, окрім тієї, яку представляв Тіні Кокс.

Що стосується Тіні Кокса, то нідерландець відомий своєю прихильністю до Росії. Зокрема, у 2014 році, коли Росія почала окупацію Донбасу, Кокс відзначився заявою про те, що жителі Донеччини “бачать у Росії альтернативу, тому що Україна має внутрішні проблеми”.

Вже у 2019 році Тіні Кокс у своїй доповіді “Роль та місія ПАРЄ: головні виклики майбутнього”, закликав не вводити санкції проти країн, які не дотримуються принципів Ради Європи. Тоді українські делегати заявили, що перша версія тексту доповіді містила норми, які б дозволили делегації Росії повернутись до ПАРЄ.

10 квітня дана резолюція Кокса була схвалена ПАРЄ, проте з її кінцевого варіанту були вилучені вище зазначені норми.