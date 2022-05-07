Про це повідомляє Die Welt.

За словами Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, війська РФ поки “буксують” на сході України завдяки активному опору ЗСУ, але все ж готуються до більш активних дій. І НАТО теж цього очікує.

“Ми повинні готуватися до наступу Росії і ще більшої жорстокості, ще більших труднощів і ще більшого руйнування критичної інфраструктури та житлових районів. Нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська енергійно захищаються”, – заявив Столтенберг.

При цьому посадовець наголосив, що між збройними формуваннями сторін відчувається значний контраст.

“Українські війська хоробрі та знають, за що воюють, а російські страждають від поганого керівництва, низького морального духу і багато хто з них не знає, за що вони воюють”, – додав Генсек НАТО.