Про це повідомляє Die Welt.
За словами Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, війська РФ поки “буксують” на сході України завдяки активному опору ЗСУ, але все ж готуються до більш активних дій. І НАТО теж цього очікує.
“Ми повинні готуватися до наступу Росії і ще більшої жорстокості, ще більших труднощів і ще більшого руйнування критичної інфраструктури та житлових районів. Нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська енергійно захищаються”, – заявив Столтенберг.
При цьому посадовець наголосив, що між збройними формуваннями сторін відчувається значний контраст.
“Українські війська хоробрі та знають, за що воюють, а російські страждають від поганого керівництва, низького морального духу і багато хто з них не знає, за що вони воюють”, – додав Генсек НАТО.
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від застосування ядерної зброї у війні проти України. За його словами, ядерну війну неможливо виграти.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий підтримувати Україну у війні проти РФ протягом багатьох років, включаючи допомогу Києву у переході від озброєння радянських часів до сучасного західного озброєння і систем.