За оцінками НАТО, російська армія ще не розпочала основні наступальні дії в районі українського Донбасу. Очікуються більш жорсткі бої.

Про це повідомляє Die Welt.

За словами Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, війська РФ поки “буксують” на сході України завдяки активному опору ЗСУ, але все ж готуються до більш активних дій. І НАТО теж цього очікує.

“Ми повинні готуватися до наступу Росії і ще більшої жорстокості, ще більших труднощів і ще більшого руйнування критичної інфраструктури та житлових районів. Нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська енергійно захищаються”, – заявив Столтенберг.

При цьому посадовець наголосив, що між збройними формуваннями сторін відчувається значний контраст.