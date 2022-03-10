Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зокрема компанія Ria активує свою глобальну мережу для збору пожертвувань клієнтів для допомоги українським дітям.

Водночас за допомогою міжнародної системи переказу коштів INTELEXPRESS можна зробити миттєві та безплатні перекази для збору коштів на підтримку української армії та гуманітарну допомогу українцям, що потерпають від війни.

Глобальна платіжна мережа Euronet оголосила про скасування плати за свої послуги для громадян України. Власники платіжних карток, емітованих в Україні, можуть без комісій зняти готівку в банкоматах мережі Euronet в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії.