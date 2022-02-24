Національний банк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

24 лютого у зв'язку щі вторгненням РФ Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Відповідне рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок створений та відкритий не лише для українського бізнесу та громадян – але й для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти). Українці можуть надсилати кошти у гривнях.

У відомстві закликали підтримати Українську Армію.