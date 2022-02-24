Національний банк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Відповідне рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.
Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
Рахунок створений та відкритий не лише для українського бізнесу та громадян – але й для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти). Українці можуть надсилати кошти у гривнях.
У відомстві закликали підтримати Українську Армію.
- Військові Збройних сил України збили два російські гелікоптери Ка-52, над Межигір’ям Київська область.
- Також за інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, українські військові відбили місто Щастя від російської атаки. Ворог зазнав значних втрат.
- Окрім цього, за даними Державної прикордонної служби України, у декількох населених пунктах Луганської області з’явились колони російських танків.
- Україна взяла у полон двох російських військових. Вони є воїнами 93 бригади РФ.