Низці представників ЗМІ після репортажів з нещодавно окупованої Херсонщини, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними. Серед покараних медійників – представники американського телеканалу CNN та британського SkyNews.

Про це інформує Генштаб ЗСУ та “Детектор Медіа“.

За інформацією Генштабу, репортаж з деокупованого Херсона та області є порушенням правил роботи у районі ведення бойових дій. Таких медійників військове командування звинуватило в ігноруванні чинних заборон і застережень, оскільки вони без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в Херсоні до завершення стабілізаційних заходів.

Низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, було скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними, оскільки їх дії є порушенням 73 наказу Головнокомандувача ЗСУ.

Журналісти “Детектор Медіа” дізналися, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп. Серед них – журналісти CNN та SkyNews.

Не лише вони працювали в Херсоні: після звільнення там також були знімальні групи Суспільного та Hromadske; в ефірі каналу “Рада” також було включення з місця подій.

За словами командувачки ОК “Південь” Наталії Гуменюк, робота ЗМІ в Херсоні заборонена у зв’язку з високими ризиками:

“Відповідно до 73 наказу Головкома збройних сил України визначено, що у зоні бойових дій порядок роботи журналістів визначає командир відповідного з’єднання, в зоні відповідальності якого перебуває населений пункт, куди хочуть потрапити журналісти. Саме він надає дозвіл на таку роботу тільки в супроводі пресофіцера у відповідному порядку за наявності акредитаційної карти і подачі вчасної заявки… Відповідальність за організацію роботи журналістів в зоні бойових дій бере на себе командир: він дає розпорядження, в якому прописують, що він скеровує в зону бойових дій певних людей. І в тому числі супровід пресофіцерів”.

Як приклад слушності таких обмежень, Наталія Гуменюк розповіла, як нещодавно журналісти Associated Press поїхали в іще окуповану Олександрівку і потрапили під обстріл, втративши при тому автівку і техніку. Їх позбавили акредитації. Навіть сама агенція Associated Press підтримала це покарання.