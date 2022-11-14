Про це інформує Генштаб ЗСУ та “Детектор Медіа“.
За інформацією Генштабу, репортаж з деокупованого Херсона та області є порушенням правил роботи у районі ведення бойових дій. Таких медійників військове командування звинуватило в ігноруванні чинних заборон і застережень, оскільки вони без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в Херсоні до завершення стабілізаційних заходів.
Низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, було скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними, оскільки їх дії є порушенням 73 наказу Головнокомандувача ЗСУ.
Журналісти “Детектор Медіа” дізналися, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп. Серед них – журналісти CNN та SkyNews.
Не лише вони працювали в Херсоні: після звільнення там також були знімальні групи Суспільного та Hromadske; в ефірі каналу “Рада” також було включення з місця подій.
За словами командувачки ОК “Південь” Наталії Гуменюк, робота ЗМІ в Херсоні заборонена у зв’язку з високими ризиками:
“Відповідно до 73 наказу Головкома збройних сил України визначено, що у зоні бойових дій порядок роботи журналістів визначає командир відповідного з’єднання, в зоні відповідальності якого перебуває населений пункт, куди хочуть потрапити журналісти. Саме він надає дозвіл на таку роботу тільки в супроводі пресофіцера у відповідному порядку за наявності акредитаційної карти і подачі вчасної заявки… Відповідальність за організацію роботи журналістів в зоні бойових дій бере на себе командир: він дає розпорядження, в якому прописують, що він скеровує в зону бойових дій певних людей. І в тому числі супровід пресофіцерів”.
Як приклад слушності таких обмежень, Наталія Гуменюк розповіла, як нещодавно журналісти Associated Press поїхали в іще окуповану Олександрівку і потрапили під обстріл, втративши при тому автівку і техніку. Їх позбавили акредитації. Навіть сама агенція Associated Press підтримала це покарання.
- Розпочалася двісті шістдесят четверта доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. На звільненій від окупантів території Херсонської області відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки. Це може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів.
- Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більше ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.
- Російські окупанти продовжують насильно вивозити мешканців окупованої території, називаючи це “евакуацією”. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів приватного сектору загинули двоє осіб, які відмовилися виїжджати – є загиблі та травмовані.
- Російські окупанти під час втечі з окупованого ними Херсона вкрали із місцевого зоопарку єнота. Крадіжки – звичний супутник російської окупації, і тут нічого не було дивного – під час захоплення Київщини росіяни їли домашніх тварин, навіть собак, котів і папуг. Про крадіжки одягу, предметів побуту та домашньої техніки відомо вже на весь світ.