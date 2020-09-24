Про це повідомляє Reuters.
Водночас, Дубай, туристичний і діловий центр регіону та один з семи еміратів, що входять до складу ОАЕ, вже зняв власний візову заборону ще в липні.
Решта 6 регіонів ОАЕ (Абу-Дабі, Аджман, Рас-аль-Хайма, Умм-ель-Кувейн, Фуджейра і Шарджа) вирішили відкрити для іноземців після ослаблення карантину в державі Перської затоки, а також в рамках зусиль по відновленню економіки.
Наразі в ОАЕ зареєстровано понад 800 тисяч випадків коронавірусу, понад 6 800 людей померли.
- У Дубаї пасажирам проводять аналіз крові на COVID-19 перед посадкою в літак.