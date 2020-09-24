З четверга, 24 вересня, Об'єднані Арабські Емірати відновили видачу віз іноземцям в усі сім своїх регіонів. Через епідемію коронавірусу їх не видавали шість місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас, Дубай, туристичний і діловий центр регіону та один з семи еміратів, що входять до складу ОАЕ, вже зняв власний візову заборону ще в липні.

Решта 6 регіонів ОАЕ (Абу-Дабі, Аджман, Рас-аль-Хайма, Умм-ель-Кувейн, Фуджейра і Шарджа) вирішили відкрити для іноземців після ослаблення карантину в державі Перської затоки, а також в рамках зусиль по відновленню економіки.

Наразі в ОАЕ зареєстровано понад 800 тисяч випадків коронавірусу, понад 6 800 людей померли.